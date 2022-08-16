15 Temmuz gecesinde "Sokakta işimiz yok" diyen avukat Sibel Sevinç'ten Üstün Dökmen'e destek: Başörtülü meslektaşlarına saldırdı

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in, 28 Şubat sürecinin yasakçı zihniyetini andıran, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için; psikolojide karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor" sözlerine tepkiler dinmiyor. Sabah'ın haberine göre; Dökmen'in sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Psikiyatrist Kemal Sayar, "Dünya görüşü olmayan ne bir terapist vardır ne de danışan. Mesele kendi dünya görüşünü dayatmamaktır" diyerek Dökmen'in açıklamalarına tepki gösterdi.

GÜNDEM Erdoğan'dan 'başörtülü psikolog olmaz' diyen Üstün Dökmen'e tepki: 28 Şubat bakiyesini kimi kendini bilmezlerin hezeyanlarında görüyoruz

'AYRIMCI ZİHNİYETİN GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE YERİ YOK'

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dökmen'in psikolog unvanı ile insanları dış görünüşüne göre kategorize ettiğini belirterek, "Hem kategorize ediyor hem de empati ve mesleki etikten bahsetmesi trajikomik. Görüşlerine karşı çıkanları akılsızlıkla suçlaması ise etik bir sorun. Bu ayrımcı zihniyetin günümüz Türkiye'sinde yeri yok, olamaz" ifadelerine yer verildi.

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OYNAT 01:50 Prof. Dr. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog olamaz Tartışmalara yol açan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti. BiP'te paylaş

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28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti hâlâ diridir, fırsat kollamaktadır. Ancak çürümüş, iflas etmiş beyinlerin söylemi bizim ve milletimiz için yok hükmündedir. Biz inananlar ısırıldığımız yerden bir daha asla ısırılmayacağız" ifadelerine yer verdi.

OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin en büyük açığı yerli ve milli muhalefet açığıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, 'Bu ülkenin en büyük açığı, demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleriyle barışmış, yerli ve milli muhalefet açığıdır.' diye konuştu.



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



'Sandıkta milletten tokat yiyenler, iktidara gelmek için darbelerden hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.'

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Dökmen'in skandal çıkışı sonrası benzer bir açıklama daha dikkat çekti. AK Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen avukat Sibel Sevinç de, başörtülü hakim ve savcıları hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Sevinç, "Tesettürlü hâkim, savcı ve avukat da olmamalı. Kamu binalarında, kamu görevinde tesettür olamaz. Özel hayatı beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" diyen avukat Sevinç hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından dava açılmış, 13 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.