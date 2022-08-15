Erdoğan'dan 'başörtülü psikolog olmaz' diyen Üstün Dökmen'e tepki: 28 Şubat bakiyesini kimi kendini bilmezlerin hezeyanlarında görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başörtülü kadınların empati yapamayacaklarını öne sürerek psikolog ve psikiyatr olmamaları gerektiğini savunarak eleştiri yağmuruna tutulan Prof. Dr. Üstün Dökmen'e sert eleştirilerde bulunan Erdoğan şunları söyledi: "28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır.

'RÖVANŞİST YAKLAŞIM'

İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbedelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.

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OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin en büyük açığı yerli ve milli muhalefet açığıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, 'Bu ülkenin en büyük açığı, demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleriyle barışmış, yerli ve milli muhalefet açığıdır.' diye konuştu.



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



'Sandıkta milletten tokat yiyenler, iktidara gelmek için darbelerden hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.'

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GÜNDEM 'Başörtülü psikolog olamaz' diyen Üstün Dökmen'in üç yıl önceki açıklamaları ortaya çıktı: İnşallah maşallah demeyin

AÇIKLAMALARINA TEPİ YAĞDI

Tartışmalara yol açan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.

OYNAT 01:50 Prof. Dr. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog olamaz Tartışmalara yol açan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti. BiP'te paylaş

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