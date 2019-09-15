15 Temmuz kahramanına İBB’de yer yok

Göreve gelir gelmez gözünü belediye personeline diken İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz’un gizli kahramanlarından İstaç AŞ Avrupa yakası şefi Muharrem Kanbur’un işine son verdi.

2006’dan bu yana İstaç’ta çalışan Kanbur, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimini haber alır almaz talimat vererek önce dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın evine giden yolları askeri araçların geçişini kapatacak şekilde İstaç kamyonları ile kapattı. Daha sonra da havaalanı ve Vatan Caddesi’ndeki yolları kapattırarak darbecilerin helikopterlerinin inmesini ve tankların geçişini durdurdu. Verdiği kritik talimatlarla yüzlerce İstaç aracını yollara çıkararak darbecilerin tanklarının geçişini engelleyen Kanbur İmamoğlu’nun son kurbanı oldu.

15 Temmuz akşamında darbecilerin önünü kamyonlarla kesmeye çalışmıştı.

NEDENİ SİYASİ

Yeni Şafak’a konuşan Kanbur, İstaç AŞ’ye atanan genel müdürün kendisine görev yerinin değiştirildiğini söylediğini ifade etti. Kanbur, “Yerim neden değiştirildi diye sorunca, ‘Senin tweetlerin var’ cevabını aldım. Ben de ‘reisin izinde giden bir adamım. Bu dün de böyleydi yarın da böyle olacak. Hiç bir zaman da işimizi asla aksatmadık” dedi. Kanbur, İstaç AŞ’de 66 kişinin, bine yakın işçinin çalıştığı kendi biririmden ise 35 kişinin çıkarıldığını belirtti.