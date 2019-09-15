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POLİTİKA

Erimeyi durduramıyor

CHP ile ittifak yapan İYİ Parti’de erime endişesi başladı. HDP ile dolaylı işbirliğinin ayyuka çıkması, CHP ve MHP’ye dönüşün artması parti yönetiminin paniğe kapılmasına neden oldu. Parti yönetimi tabandaki erimeyi durdurmak için çareler aramaya başladı .

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 9 oy alan İYİ Parti, CHP ile yaptığı ittifak sayesinde TBMM'ye girebildi. 31 Mart seçimlerinde de İYİ Parti ve CHP ittifakı devam etti. Ancak, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP de dolaylı olarak bu ittifaka dahil oldu. İYİ Parti son dönemlerde endişeye kapıldı. 31 Mart seçimlerinin ardından CHP-HDP ittifakı iyice ayyuka çıktı. İYİ Parti'nin tabanı bu birliktelikten rahatsız oldu ve tabandan kaymalar oldu. 31 Mart öncesinde CHP'de yaşanan iç hesaplaşma nedeniyle İYİ Parti'ye kaymalar olmuştu. CHP, 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkınca CHP'den İYİ Parti'ye giden oylar geri döndü.

MHP'YE DÖNÜŞLER ARTTI

MHP lideri Devlet Bahçeli İYİ Partililere 'yuvaya dönün' çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından teşkilat bazında MHP'ye geri dönüşler başladı. Son dönemlerde İYİ Parti'nin izlediği politika nedeniyle de MHP'ye dönüşler arttı. İYİ Parti'nin endişeli olmasındaki son etken de AK Parti'nin küskünlerinin kuracağı yeni parti. AK Parti'nin küskünlerinin kurma planları yaptığı yeni partiye İYİ Parti tabanından kaymalar olacak. Tüm bu gelişmeler parti yönetiminde büyük bir endişeye neden oldu. Parti tabanında yaşanan erimeyi engelemeye çalışan yönetim çare aramaya başladı.

İSTANBUL'DA İSTİFA

Öte yandan, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta, sosyal medya hesabı Twitter’dan 9 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Dokunulmazlığı kaldırılsın

  • İP
  • İYİ Parti, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in Diyarbakır'da yaptığı 'Gerillaya katılımlar da olacak. Çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak' şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. İYİ Parti, skandal sözlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada iktidara çağrıda bulunarak, Güven'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Açıklamada, "TBMM, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in dokunulmazlığını derhâl kaldırmalıdır. İYİ Parti bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" ifadelerine yer verildi.

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