15 Temmuz Yıkım ve inşa

Nurculuk, Cumhuriyet tarihinde Said Nursi’nin risalelerinin okunması üzerinde yaygınlık kazanmıştı. Nur cemaatinin genel yapısının eleştirilecek yönleri olsa da Gülen, planlı bir şekilde ana akımdan ayrılarak, kendi sisteminin temellerini attı. Adım adım kutsallık ve dini önderlik Said Nursi’den Gülen’e tevdi edildi. Said Nursi yok olmuş, onun yerinde Mehdi-Mesih karışımı bir sapkınlık ortaya çıkmıştı.