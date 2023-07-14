Yedi yıldır mücadele ediyorlar: Onlarca 15 Temmuz gazisi hala tedavi görüyor

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen vatanseverler darbeye darbe yaptı. Alçak kalkışma 21 saatte bastırılırken 253 kişi şehit düştü. O gece 2 bin 800’e yakın kişi de yaralandı. Gazilerden bir kısmı 7 yıl geçmesine rağmen hâlâ tedavi görüyor. Onca riskli ameliyat ve uzun tedavi sürecinden geçen gaziler, kalkışma olsa hiç düşünmeden yine sokağa çıkacaklarını söylüyor.





YENİ AYAĞA KALKTI

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünde başından yaralanan Çetin Yıldız’ın tedavisi sürüyor. Yıldız yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı: “Genelkurmay’ın önünde vuruldum, beyin kanaması geçirdim. 4 kere ameliyat oldum. Felç geçirdim. Tekerlekli sandalyedeydim. Ayaklandım ama fizik tedavim devam ediyor. Çok yoğun baş ağrım oluyor. Geceye ait detayları hatırlayamıyorum. Sadece birkaç yaralıyı arabaya atıp gönderdiğimizi, diğer yaralıları almamıza müsaade etmediklerini hatırlıyorum.”





ARTIK KONUŞAMIYOR

O gece Genelkurmay önünde vurulanlardan biri de İhsan Çağ’dı. Başından vurulan Çağ artık konuşamıyor. Babası İbrahim Çağ, oğlunun durumunu şöyle anlattı: “20 gün uyutuldu. Mermi kafasına isabet etmiş, beyin sol motorunu yitirmiş, konuşamıyor. ‘Görmez, duymaz, sizi tanımaz’ dedi doktorlar ama Allah’tan ümit kesilmez. Şimdi sağ tarafı yok gibi. Kafatasının bir bölümü de yok. Kısmen adım atmaya başladı. Fizik tedavisi sürüyor.”





AYAĞI PARÇALANDI

Darbecilerin İstanbul’da ayağından vurduğu Recai Baş, 8 ameliyat geçirdi. Baş, 2 ay sonra bir ameliyat daha olacağını söyledi: “Köprüye geldik, ateş edildiği için ambulans yaralıları alamıyordu. Yaralıları biz taşıdık. Sabah ezanı okurken darbeci Ahmet Taştan beni ayağımdan vurdu. Ayağım parçalandı. 8 ameliyat geçirdim. Eylül ayında 9’uncu defa ameliyat olacağım.”





3 KURŞUN YEDİ

O gece İstanbul’da darbeye direnmek için Taksim’e giderken FETÖ’cülerin yaylım ateşine tuttuğu Yaşar Parlak, vatan için 3 kurşun yedi. Mermilerin ikisi sol dizine, biri de baldırına isabet etti. Gazi Yaşar Parlak, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yere düştüğümde sol ayağım yanımda duruyordu. Şişli Etfal Hastanesi’ne götürdüler. 18 saat sonra bana ameliyat sırası geldi. Tedavim hâlâ sürüyor. Böyle bir şey olsa yine beni kimse tutamaz.”





BACAKSIZ YAŞARIM

Darbecilerin hayatını altüst ettiği sivillerden birisi de Sabri Gündüz. O gece Boğaziçi Köprüsü’nde vurulan ve bir bacağı kesilen kahraman gazi şunları anlattı: “Gözümün önünde bir çocuğu vurdular, onu almaya gittiğimde ateş açtılar, ayağım parçalandı. Atardamarım koptuğu için kan kaybından ölmek üzereydim. 49 ameliyata girdim. Ayağımı kurtardılar ama enfeksiyon geçmeyince bacağımı kestiler. ‘Bacağını keseceğiz’ dediklerinde ‘Bacaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam, vatan sağ olsun’ dedim. Tekrar olsa tereddüt bile etmeden tekrar meydanlara inerim.”





HASTANEYE GİTTİĞİNDE NABZI YOKTU

Yasin Kasarcı da İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’ne giderken eşiyle birlikte vuruldu. 13 ameliyat geçiren Kasarcı, şunları anlattı: “Dalağım parçalandı, hastaneye gittiğimde nabzım yokmuş. İlk ameliyatta 1 mermi çıkarmışlar, dalağımı da almışlar. İkinci ameliyatımda ise sırtımdan 1 kurşun daha çıkarılmış. Hâlâ tedavi görüyorum. Şu an birçok şeyi yapamaz hale geldim ama zerre kadar pişman değilim. Bir daha olsa bu halimle tekrar sokağa çıkarım.”





TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Türkiye’nin farklı şehirlerinde tedavisi 7 yıldır devam eden gaziler var. İdris A., Ebubekir K, Sedat Ö., Halit Ş., Aliyar D., Halil A., Enes A., Hüsnü D., Mehmet B., Hüseyin A., Mustafa S., Emre D., Ahmet G., Kenan K., Levent Y., Turgut A., Nurettin S., Sinan C., Mustafa Z., Mertcan G., Sedat B., Cafer A., Yaşar P., Ayşenur T., Fatih P., Mustafa U., Mehmet Y., Abdullah Ü., Ahmet Y., Ayla K., Melek Ö., Murat K., İlhami Ç., Yusuf G., Mehmet Ö., İsmail A., Sabri G., Vahide Ş. ve Erol S. onlardan sadece bazıları.



