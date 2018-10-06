Gündem 1,5 ton ağırlığındaki otomobili el birliğiyle kaldırıp yolu açtılar
TOKAT

Tokat Haber: Arızalanan aracı vatandaşlar el birliğiyle park alanına taşıdı

1,5 ton ağırlığındaki otomobili el birliğiyle kaldırıp yolu açtılar

Tokat'ta seyir halindeyken arızalanan otomobil nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar çareyi otomobili el birliğiyle kaldırıp park alanına taşımakta buldu.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobili kaldırarak park alanına taşıdı.​
Vatandaşlar yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobili kaldırarak park alanına taşıdı.​

Tokat'ta bulvar üzerinde arıza yapan yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobil, sıkışan trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından el birliğiyle yerinden kaldırılıp park alanına kondu.

  • Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde Tarihi Ali Paşa Hamam önünde arıza yapan otomobil nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Otomobil, motor arızası nedeniyle hareket ettirilemeyince, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bir grup vatandaş, araçlarından inerek otomobili bulunduğu yerden elleriyle kaldırıp trafiği açtı. Vatandaşlar yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobili kaldırarak park alanına taşıdı.

Akıncı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, ilgi gördü.

"İşte Türk'ün zekası, park böyle yapılır"

O anlar, bölge esnafından Bünyamin Akıncı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıt sırasında Akıncı'nın; "İşte Türk'ün zekası, el birliği ile araç nasıl park edilir. Şekil 'A' daki gibi görüyoruz. Park böyle yapılır. Araç arıza yaptığında el birliği ile aracı park ettiler" dediği görüldü.

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