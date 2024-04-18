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18 yaşındaki suç makinesi yakalandı: 94 yıl hapisle aranıyormuş

İzmir'de oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu üç kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan arasında bulunan 18 yaşındaki şüphelinin yedi farklı suçtan 94 yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

20:04 - 18/04/2024 Perşembe
DHA
94 yıl hapis cezası bulunan genç yakalandı.
94 yıl hapis cezası bulunan genç yakalandı.

İzmir'de oto hırsızlığı şüphelilerinden U.H.Y. (18), polisin takibi ile yakalandı. U.H.Y.'nin 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde yapılan oto hırsızlıklara ilişkin çalışma yaptı.

Şüphelilerin Konak ilçesi Çukur Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.E., S.G. ve B.D.'yi suçüstü yakaladı.

Bu sırada polisi görüp, kaçan U.H.Y. ise polisin takibi ile metruk binada gözaltına alındı. U.H.Y.'nin 7 farklı suçtan 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.



#İzmir
#Suç Makinesi
#Operasyon
#Oto Hırsızları
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