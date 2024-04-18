İşe iade davasında emsal karar: Mahkeme 'küfre küfürle karşılığı' tolere edilebilir buldu

Bir gıda pazarlama şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalışan E.G, "küfürlü ifadeler ve cinsel içerikli şakalar yaptıkları" gerekçesiyle erkek çalışma arkadaşlarını "rahatsızlık duyduğunu" belirterek uyardı.
Tartışma sırasında arkadaşına ve eşine küfreden E.G'nin savunması istendi.
- E.G, feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade talebi ile mahkemeye başvurdu.
"Eşitlik ilkesine aykırıdır"
Dosyayı inceleyen İzmir 19. İş Mahkemesi, "E.G'nin mesai arkadaşlarının küfürlü konuşmalara ilişkin şikayetlerine dair iş yeri yetkililerince adım atılmadığına" kanaat getirdi.
E.G'yi haklı bulan ve işe iade talebinin kabulüne karar veren mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:
- İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de "Davacının feshe gerekçe yapılan eylemi ile iş yerinde çalışma barışının, iş yeri düzeninin bozulduğunun ispat edilememiş olması ve feshin ölçüsüz bulunması" nedenleri ile istinaf başvurusunu esastan reddetti.
"İşe başlatmayacaksa tazminat ödemesi gerekiyor"
E.G'nin avukatı Ömer Çağdaş, müvekkilinin 9-10 ay kadar sürekli küfürlü söylemlerin bulunduğu ortamda çalıştığını ve bundan çok rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Çağdaş, müvekkilinin verdiği tepkinin mahkemece "tolere edilebilir" bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: