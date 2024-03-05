WhatsApp'taki yazışmaları nedeniyle işten kovulmuşlardı: AYM'den emsal karar

“Biz bu konuyu ortada bir hak ihlali söz konusu olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi'ne; özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine dair açıkça bir hak ihlali olduğunu dile getirdik. Çünkü işçilerin kendi aralarındaki yazışmaları özel hayatı ile ilgili olduğu ve kendi rızaları olmadığı için bu bilgisayar her ne kadar kamu kurumuna ait olsa dahi, bu bilgisayarların denetlenmesine ilişkin işçilerin açıkça bir rızası olmadığından burada bir hak ihlali olduğunun kesin ve açık olduğunu ifade ettik. Bunun üzerine de Anayasa Mahkemesi, bu unsurların altını çizerek lehimize bir karar verdi. Karar bizim iddialarımızı doğruladı”