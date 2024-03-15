Emsal karar! Köpek sahibine 700 bin liralık tazminat cezası: 'Benimle alakası yok' dedi ama...

, “Eşim evin bahçesinden çıktıktan 5 dakika sonra bağırma sesiyle dışarı çıktım. Eşim daha önce de birkaç kez köpekten korkarak bu tür bağırmalarda bulunmuştu. Bu sebeple köpekleri olan davalı tarafı uyarmıştık. Olay yerine vardığımda eşimin ağladığını gördüm. Ben köpeği görmedim ama eşim köpeğin Kont olduğunu söyledi. Eşim bu nedenle özel hastanede tedavi gördü”