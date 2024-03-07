Başıboş köpek saldırısında yaralanmıştı! Talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken köpek saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.
Ozanlar Mahallesi Dibektaş Caddesi Tabak Sokak'ta yaşayan 54 yaşındaki Gülderen Akkul, 4 Mart'ta evinin yakınlarında yolda yürürken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kendi çabası ve yoldan geçen bir kişinin yardımıyla kurtulan Akkul, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolundan ve sırtından yaralanan Akkul, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.
"Sessizce yanıma geldi, saldıracağını düşünmedim"
Akkul, genel olarak sahipsiz hayvanlardan korkmadığını ve onları beslediğini söyledi.
Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktaran Akkul, kolundaki derin yarayı görünce bayıldığını kaydetti.
"Benden önce birkaç kişiye daha saldırmış"
Kendisinin de Rottweiler cinsi köpeğinin bulunduğunu belirten Akkul, bilinçli bir köpek besleyicisi olduğunu ve gereken tedbirleri aldığını söyledi.