Başıboş köpek saldırısında yaralanmıştı! Talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı

"Yanımdan geçerken birden kolumu ısırdı. O anda küçük bir korku yaşadım fakat çok önemsemedim, saldırının uzun süreceğini hiç düşünmedim. Sonra baktım bırakacak gibi değil yardım istedim. İnsanlar çıkıp baktı ama kimse maalesef harekette bulunmadı. Kendi çabalarımla sol elimle yumrukla kafasına vurdum, kolumu bıraktı. Bileğimden aşağısı halsiz ve sallanıyordu. Kurtardım diye sevinirken 1-2 saniye içinde arkamdan dolaştı, sırtıma saldırdı ve sonra beni yere attı"