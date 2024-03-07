|
Gündem

Başıboş köpek saldırısında yaralanmıştı! Talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken köpek saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Gülderen Akkul, isyan etti. Yaşadığı korku dolu anları unutamadığını söyleyen talihsiz kadın "Yanımdan geçerken birden kolumu ısırdı. O anda küçük bir korku yaşadım fakat çok önemsemedim, saldırının uzun süreceğini hiç düşünmedim. Sonra baktım bırakacak gibi değil yardım istedim" dedi.

10:55 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:57 - 7/03/2024 Perşembe
AA
Köpek saldırısında yaralanan kadın yaşadığı korku dolu anları unutamıyor
Köpek saldırısında yaralanan kadın yaşadığı korku dolu anları unutamıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken köpek saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.


Ozanlar Mahallesi Dibektaş Caddesi Tabak Sokak'ta yaşayan 54 yaşındaki Gülderen Akkul, 4 Mart'ta evinin yakınlarında yolda yürürken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kendi çabası ve yoldan geçen bir kişinin yardımıyla kurtulan Akkul, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kolundan ve sırtından yaralanan Akkul, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

"Sessizce yanıma geldi, saldıracağını düşünmedim"

Akkul, genel olarak sahipsiz hayvanlardan korkmadığını ve onları beslediğini söyledi.


Olay günü yanına sessizce gelen boynunda tasması olan köpeğin kendisine saldıracağını düşünmediğini belirten Akkul,
"Yanımdan geçerken birden kolumu ısırdı. O anda küçük bir korku yaşadım fakat çok önemsemedim, saldırının uzun süreceğini hiç düşünmedim. Sonra baktım bırakacak gibi değil yardım istedim. İnsanlar çıkıp baktı ama kimse maalesef harekette bulunmadı. Kendi çabalarımla sol elimle yumrukla kafasına vurdum, kolumu bıraktı. Bileğimden aşağısı halsiz ve sallanıyordu. Kurtardım diye sevinirken 1-2 saniye içinde arkamdan dolaştı, sırtıma saldırdı ve sonra beni yere attı"
diye konuştu.

Akkul, korku dolu anlar yaşadığını dile getirerek,
"Bir çocuk elinde sopayla köpeğe vurarak etkisiz hale getirdi. O anda sürünerek bir apartman kapısından içeri kendimi attım. Burnumdan da kan gelmeye başladı. 'Ölüyorum herhalde' dedi"
ifadelerini kullandı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktaran Akkul, kolundaki derin yarayı görünce bayıldığını kaydetti.



"Benden önce birkaç kişiye daha saldırmış"

Akkul, şikayeti üzerine köpeğin emniyet güçlerince bulunduğunu ve belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldüğünü anlatarak,
"Benden önce birkaç kişiye daha saldırmış, bir köpeği parçalamış. Hastanede gerekli işlemler yapıldı, gözlem altında tutuldum. Sonra emniyete gidip şikayette bulundum. Köpeğin çipli bir köpek olduğunu öğrendiler"
ifadelerini kullandı.

Kendisinin de Rottweiler cinsi köpeğinin bulunduğunu belirten Akkul, bilinçli bir köpek besleyicisi olduğunu ve gereken tedbirleri aldığını söyledi.


Akkul, hayvanları sevdiğini ve köpeklere karşı bakış açısının değişmediğini dile getirerek,
"Bu tür vakaların artık yaşanmasını istemiyorum. Bize emanet onlar ama çocuklarımıza bir zarar gelsin istemiyorum. Yetkililerin bu konuda biraz daha hassas olmalarını ve bu köpeğin sahibinin bulunmasını istiyorum"
şeklinde konuştu.


#Köpek Saldırısı
#Başıboş Köpek Sorunu
#Sakarya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Taşerona kadroda Meclis rotası oluştu: 90 bin Taşeron, TYP'li, Belediye şirket işçileri...