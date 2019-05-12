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Gündem 20 yaşındaki hastanın karnından 35 kiloluk kist çıktı
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ŞANLIURFA

20 yaşındaki hastanın karnından 3 kiloluk kist çıktı

20 yaşındaki hastanın karnından 3.5 kiloluk kist çıktı

Şanlıurfa'da karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye giden 20 yaşındaki M.E.’nin karnından dev boyutta kist çıktı.

Haber Merkezi IHA
20 yaşındaki hasta başarıyla ameliyat edildi
20 yaşındaki hasta başarıyla ameliyat edildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 20 yaşındaki M.E., karın ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr Mehmet Gümer tarafından muayene edilen hasta, Mehmet Gümer ve Op. Dr. Uğraş Daban tarafından ameliyata alındı. Hatanın ameliyatında karnından yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığında kist çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Mehmet Gümer, şunları söyledi:

  • “Hastamız bize geldiğinde son iki aydır gittikçe artan karın ağrısı ve karında şişkinlik hissi nedeniyle artık yemek yiyemez olduğu ifade etti. Yaptığımız muayene ve tetkik sonucunda hastanın dalağını tamamen dolduran yaklaşık 25 santim büyüklüğünde kist saptadık. Hastamızla konuşup hastalığı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra ameliyat olması gerektiğini anlattık, hasta ameliyat kararını verdikten sonra 10 Mayıs 2019 tarihinde hastanemizin diğer Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğraş Daban ile birlikte ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatta yaklaşık olarak 25 santim büyüklüğünde ve 3-3,5 kilogram ağırlığındaki kistik yapıyı çıkardık. En büyük mutluluğumuz hastamızın ameliyatı gayet başarılı geçip, hastanın sağlığına kavuşmuş olması”
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