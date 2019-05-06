2019 İzmir Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü (bugün) başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İzmir'de sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

5 Mayıs Pazar günü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkıldı.

İzmir'de sahur yapıldıktan sonra saat 04:28'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20:14'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

İzmir'de imsak ve iftar saatleri

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2019 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

GÜNDEM İstanbul imsakiye 2019