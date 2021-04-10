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İlk sahur ilk iftar saat kaçta? 2021 il il iftar ve sahur saatleri

İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. Oruç tutacaklar 12 Nisan Pazartesi günü sahura kalkacak ve 13 Nisan Salı günü ilk orucunu tutacak. Vatandaşlar sahur ve iftar saatleri merak ediyor. Haberimizde Diyanet takvimine göre, 2021 Ramazan imsakiyesini bulabilirsiniz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk sahur ilk iftar saat kaçta? 2021 il il iftar ve sahur saatleri
2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı yarı başlıyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de sahur ve iftar saatleri oldu. İkamet ettikleri ildeki imsakiye bilgilerini merak eden vatandaşlar, hem ilk sahur hem de iftar saatini sorguluyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İstanbul'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz...

İlk sahur ve iftar saatleri

İstanbul'da sahur yapıldıktan sonra saat 04.50'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 1948'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

Ankara'da, sahur yapıldıktan sonra saat 04:38'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19.31'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

İzmir'de sahur yapıldıktan sonra saat 05:05'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19:52'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

Bursa'da sahur yapıldıktan sonra saat 04.53'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19:47'da okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

Adana'da sahur yapıldıktan sonra saat 04.01'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19:38'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

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2021 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs Çarşamba akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 8 mayıs Cumartesi günü gecesi idrak edilecek.

2021 fıtır sadakası ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

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