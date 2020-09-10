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2020-KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihi ne zaman nasıl yapılır?

2020-KPSS Ön Lisans geç başvuru günleri açıklandı

2020-KPSS Ön Lisans geç başvuru günleri açıklandı. ÖSYM Başkanlığı, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu açıkladı.


ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (11 Eylül 2020) saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

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