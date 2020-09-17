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2020-YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu açıklandı: YKS tercihleri nasıl yapılır?

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylardan tercihleri alınmaya başlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak. Peki YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Haberimizde detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.

2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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