YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlanacağını duyurdu. Adaylar YKS ek yerleştirme tercihlerini 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. Üniversite adayları ise yapılan açıklamanın ardından internetteki aramalarını hızlandırdı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte bütün detaylar...

GÜNDEM YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu: Tercihler internet sitesinden ya da mobil uygulamadan

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite boş kontenjanları ilan edilecek. 2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti. 2020 YKS ek yerleştirmeleri de 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

GÜNDEM Üniversite öğrencileri heyecanla bekliyor: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihi nasıl yapılacak?

YKS ek tercih işlemleri de ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır

REKLAM

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim

YKS ek yerleştirmelerinde kaç boş kontenjan kaldı?

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

GÜNDEM AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı

YKS ek tercihini kimler yapabilir?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde: 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP bu puanlara nasıl eklenecek?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

170 ve üzeri puan şartı

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı 150’ ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

REKLAM

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ön lisans programları için TYT’den 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans programları için ilgili puan türünde 170 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.