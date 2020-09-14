Üniversite öğrencileri heyecanla bekliyor: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanabilmek isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırıyor. Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala, başvuru sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020-2021 KYK yurt başvurularının hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor. Ancak KYK tarafından yurt başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre, 2020 yurt başvurularının da eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

GÜNDEM KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı.

Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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OYNAT 00:59 YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu internetten aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Akdeniz Üniversitesi'ni (AÜ) kazandığı için ayrı bir mutluluk yaşayan baba ve kıza, üniversiteden de, “Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu” cevabı geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı. BiP'te paylaş

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