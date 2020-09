AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı

Alttan dersi olan açıköğretim öğrencileri yaz okulu sınavlarına kayıt yaptırıp 9 Eylül'de sınava girdi. Mezun olmak için heyecanlanan on binlerce öğrenci sınav sonuçlarını öğrenmek için internette araştırmalar yapmaya başladı. 2020 AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır.. Merak edilen tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

AÖF Sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları 11 Eylül'de (bugün) erişime açıldı. AÖF yaz okulu sınavları koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak yapılmıştı. Sınavlar 5 Eylül'de başladı ve 9 Eylül tarihinde sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören ve yaz okulu sınavına giren öğrenciler sonuçlarını https://aosogrenci.anadolu.edu... adresinden sorgulayabiliyorlar.

AÖF SINAV SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLRİSİNİZ

AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak. 31 Ağustos'ta başlayan yeni kayıt işlemleri ise 10 Eylül'de sona ermişti. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

AÖF harf notu ne anlama geliyor? BC, DC, BB ne demek?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu, başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

