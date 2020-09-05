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EĞİTİM

2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman saat kaçta ve nasıl yapılacak?

2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman saat kaçta ve nasıl yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavına kalan öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav saatleri ile sınav yerleri belli oldu. 2020 AÖF yaz sınav tarihleri ve nasıl yapılacağına dair tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaz okulu sınavına kalan öğrenciler, yaz okulu sınavının nasıl ve nerede uygulanacağını ile AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta soruları hakkında bilinmesi gerekenler...

2019-2020 Eğitim yılının AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu. AÖF öğrencilerinin merakla beklediği yaz okulu sınavına dair tüm bilgiler haberimizde. İşte AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavı nasıl ve nerede yapılacak sorularının yanıtları.

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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UYGULANACAK?

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL, NEREDE YAPILACAK?

Koronavirüs önemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı az okulu sınavları internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır denildi.

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