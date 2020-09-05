2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman saat kaçta ve nasıl yapılacak? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman saat kaçta ve nasıl yapılacak? AÖF yaz okulu sınavına kalan öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav saatleri ile sınav yerleri belli oldu. 2020 AÖF yaz sınav tarihleri ve nasıl yapılacağına dair tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi 05 Eylül 2020, 08:38 Son Güncelleme: 05 Eylül 2020, 10:27 Yeni Şafak