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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak: İşte tahmin edilen tarih

Açıköğretim yaz okulu sınavları 9 eylül itibariyle tamamlandı. Sınavların gerçekleştirilmesinin ardından binlerce öğrenci bu sefer de AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu.
AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu sınavları, 5 Eylül-9 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Sınavların gerçekleştirilmesiyle binler öğrenci bu sefer de Açık Öğretim Fakültesi'nin internet sitesine girerek

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak..

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AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu online sonuç tarihi hakkında üniversite yönetimi tarafından yapılmış henüz bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanmıştı.

Bu süre baz alındığında sonuçların en geç 11 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT OLABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

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