​Üniversitelerde hibrit dönem: Online ve kampüs içi eğitim harmanlanacak ​

Pandemi döneminde salgını azaltmak ve kontrol altına almak için verilen uzaktan eğitimin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yeni dönem için üniversitelerin uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim gibi seçenekleri bulunduğunu açıkladı. 1 Ekim sonrası eğitime başlayacak olan üniversitelerin kampüslerdeki öğrenci sayısının seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılması için yapmaya başladıkları planlamalarla birlikte karma model olan hibrit eğitim seçeneği hakkında da merak edilenler oldu. Tüm bölümler ve fakülteler olarak hibrit eğitim modelini uygulayacaklarını duyuran Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de hem hibrit eğitim modeli hakkında merak edilenleri yanıtladı hem de modelin sadece dersleri kapsamadığını tüm üniversite hayatının yeniden kurgulanması demek olduğuna vurgu yaptı.

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HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

İlk olarak hibrit eğitim hakkında detaylı bilgi veren Karadeniz karma eğitim modeli olan hibrit eğitimde sadece derslerin yapılış şeklinin değişmediğini ifade etti. Karadeniz öğrencilerin tüm üniversite hayatını değiştirecek model ile ilgili, "Hibrit eğitim aslında bir üniversitedeki öğrencinin, öğrencilik sürecinin ve deneyiminin tamamının online veya yüz yüze, kampüs içi ya da dışı harmanlanması olarak tanımlayabiliriz. Burada derdimiz sadece dersler değildir çünkü üniversitede derslerin yanında gencimizin aynı zamanda psikolojik, kariyer, sosyal ve entelektüel gelişimi gibi birçok gelişim alanı vardır. O yüzden bizim bakış açımızla hibrit eğitim öğrencinin öğrenme sürecindeki deneyiminin onlineda, yüz yüze, kampüs içinde, kampüs dışında, sektör veya global dünyada tasarlanması olarak söyleyebiliriz" dedi.

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TEKRAR TASARLAYACAĞIZ

Üniversite olarak hibrit eğitim modeline geçmek adına stratejik dönüşüm süreci başlattıklarını ve planlamalar yaparak kalite standartları geliştirdiklerini belirten Karadeniz, bu kalite standartlarını tüm üniversiteler ile de paylaşacaklarını söyledi. Karadeniz açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Başlattığımız bu süreçte öğrencimize sunduğumuz tüm hizmetleri, dersleri ve ek verdiğimiz interdisipliner sertifikalara kadar tüm sürecin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde kalite standartları geliştirdik. Bu standartları öğrencimizin tüm yaşamını 360 derece olarak tekrar tasarlamak ve sunmak anlamına geliyor. Ayrıca diğer üniversiteler ile bu standartları da paylaşacağız. Böylelikle her üniversite kendi dönüşüm süreçlerinde bizim geliştirdiğimiz standartları örnek alabilecek ya da geliştirebilecek. Hibrit üniversite olmanın en önemli noktası sizin yönetsel olarak o geleneksel hiyerarşik yapınızdan biraz kurtulup gençlerinizin sesini ve isteklerini duyarak biraz daha çevik bir yaklaşımla onları da sürece katarak yönetebilmenizdir” şeklinde konuştu.

İster kampüste ister online

Öğrencilerin hibrit eğitime geçiş sürecinde zorlanmaması için önerilerde bulunan Prof. Dr. Şirin Karadeniz oryantasyon sürecinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Karadeniz geçiş süreci hakkında, “Burada hem akademik personelimizi eğitiyoruz hem de öğrencilerimize oryantasyonda online teknolojileri nasıl kullanacaklarını nasıl verimli ders çalışacaklarını zamanlarını nasıl yöneteceklerini de öğretiyoruz. Bu süreçte ilk olarak oryantasyon sürecinin tasarlanması çok önemli ikincisi ise öğrencimizin isterse kampüste olmak isterse online olmak seçeneklerini kullanırken özellikle uygulama sosyalleşme deney ve staj çalışmaları gibi noktalarda akademik danışmanları ile beraber plan yapmalarını istiyoruz” dedi.