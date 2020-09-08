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EĞİTİM

Öğrencilerinin gözü bu kararda: Üniversiteler açılacak mı yoksa dersler online mı yapılacak?

Koronavirüsün gölgesinde geçen bir eğitim yılının ardından, yeni dönem için 'üniversiteler açılacak mı yoksa eğitim online mı yapılacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bilindiği üzere, üniversitelerin eğitim-öğretim takvimi 1 Ekim 2020 tarihinde başlıyor. Sağlık Bakanlığı ise, yeni dönemde eğitimin uzaktan olarak yapılmasını tavsiye etti. Peki üniversiteler açılacak mı yoksa eğitimler online mı olacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayında ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine, uzaktan eğitim sistemine geçildi, eğitimler online üzerinden yapıldı.

Yeni dönemde öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında, "Üniversiteler açılacak mı? yoksa eğitimler online mı yapılacak?" sorusu geliyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

YÖK'ün konu ile ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

YÖK Başkanlığı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK’ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

*Bakanlığın cevabi yazısında ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır.

  • *Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.

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