Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanlığından YÖKe güz dönemi için üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın tavsiyesi
EĞİTİM TÜRKİYE

Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye yazısı

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e güz dönemi için 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi

Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından binlerce gencin merak ettiği 'üniversiteler açılacak mı?' sorusuna Sağlık Bakanlığı, YÖK'e gönderdiği tavsiye yazısında cevap buldu. Bakanlık, YÖK'e gönderdiği tavsiye yazsında “2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) gönderdiği güz dönemindeki eğitime dair görüş yazısına verdiği cevapta üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının, güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesini istedi.

Marmara Üniversitesinden güz döneminde uzaktan öğretim kararı
GÜNDEM
Marmara Üniversitesinden güz döneminde uzaktan öğretim kararı

KORONAVİRÜS VAKALARININ ARTIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e güz döneminde uzaktan eğitim tavsiyesi,YÖK tarafından bütün üniversite rektörlüklerine gönderildi. YÖK'ten gönderilen yazıda, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi alanlarına alınacak tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi. Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi' yayınladığı anımsatıldı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
  • Yükseköğretim kurumlarına öğrencilerin sağlıklı bir eğitim sürdürebilmelerinin temini için geniş inisiyatif tanındığı, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ve kamuoyu ile paylaştığı verileri, bulundukları bölge ve illerdeki salgın hastalığın seyri ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarına imkan tanındığı ifade edilen yazıda, son günlerde koronavirüs hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ERTELEYİN UYARISI

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmelerinin önem arz ettiğine dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda İl Pandemi Kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın bu yazı üzerine; güz döneminde eğitim ve öğretimin yüzyüze ve aynı ortamlarda bulunarak değil uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin mümkünse ertelenmesi ertelenemiyorsa gerekli tedbirlerin alınarak sürdürülmesini önerdiği bildirildi.

Koronavirüsün etkisi sıcak havalarda azalıyor mu?
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün etkisi sıcak havalarda azalıyor mu?

Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:

  • "Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulu'nun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor
KORONAVİRÜS
Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor

Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını açıkladı
GÜNDEM
Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını açıkladı

YÖK’ten koronavirüs hastası olan veya karantinada olan öğrenciler hakkında açıklama: Kayıtlar 15 gün müddetince saklı tutulacak
GÜNDEM
YÖK’ten koronavirüs hastası olan veya karantinada olan öğrenciler hakkında açıklama: Kayıtlar 15 gün müddetince saklı tutulacak

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Yeni tanı alan kişilerin virüs yükleri çok fazla, aktif vaka sayısı 19 binlere çıktı
KORONAVİRÜS
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Yeni tanı alan kişilerin virüs yükleri çok fazla, aktif vaka sayısı 19 binlere çıktı
Abone Ol Google News
Seksen üç milyonun duası sizinle

Seksen üç milyonun duası sizinle

Türkiye yapılan kabadayılıklara sahada cevap verecek.
Otuz yıldır entrika çeviriyor

Otuz yıldır entrika çeviriyor

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
KitaplardaPKK güzellemesi

Kitaplarda
PKK güzellemesi

​Fransa'da skandal: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti.
Bu ne aptallık!

Bu ne aptallık!

​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı.
Korona<br>onları da vurdu

Korona
onları da vurdu

​10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kabine<br>bugün toplanıyor

Kabine
bugün toplanıyor

Doğu Akdeniz, koronavirüs tedbirleri, Yunanistan, idam, okulların son durumu.
İhanetin<br>önü açıldı

İhanetin
önü açıldı

Kabe İmamı'nın “normalleşme" hutbesi.
Beyrut<br>gibi olmasın

Beyrut
gibi olmasın

​Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor.
Öksüz'ü Yeşilköy<br>imamı saklamış

Öksüz'ü Yeşilköy
imamı saklamış

​"Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz" diyerek para toplamışlar.
Ne ahlak<br>var ne kural

Ne ahlak
var ne kural

​ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump.
Fransa'dan<br>tarihi çark

Fransa'dan
tarihi çark

​Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar.
Fırtına<br>Hause'yi bitiriyor

Fırtına
Hause'yi bitiriyor

​Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi.
Aşıda<br>istihbarat savaşları

Aşıda
istihbarat savaşları

​Ortalık Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına döndü.
Gençler için<br>tehlike büyüyor

Gençler için
tehlike büyüyor

​Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek uyardı.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

10 kişi kalan Sırbistan'ı zorladık ama yıkamadık...
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, en çok vaka artışı görülen 5 ili açıkladı.

​Şenol Güneş'ten basın toplantısında tepki.
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
Spor

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.