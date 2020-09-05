Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e güz dönemi için 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) gönderdiği güz dönemindeki eğitime dair görüş yazısına verdiği cevapta üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının, güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesini istedi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e güz döneminde uzaktan eğitim tavsiyesi,YÖK tarafından bütün üniversite rektörlüklerine gönderildi. YÖK'ten gönderilen yazıda, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi alanlarına alınacak tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi. Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi' yayınladığı anımsatıldı.

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Yükseköğretim kurumlarına öğrencilerin sağlıklı bir eğitim sürdürebilmelerinin temini için geniş inisiyatif tanındığı, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ve kamuoyu ile paylaştığı verileri, bulundukları bölge ve illerdeki salgın hastalığın seyri ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarına imkan tanındığı ifade edilen yazıda, son günlerde koronavirüs hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ERTELEYİN UYARISI

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmelerinin önem arz ettiğine dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda İl Pandemi Kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın bu yazı üzerine; güz döneminde eğitim ve öğretimin yüzyüze ve aynı ortamlarda bulunarak değil uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin mümkünse ertelenmesi ertelenemiyorsa gerekli tedbirlerin alınarak sürdürülmesini önerdiği bildirildi.

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Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:

"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulu'nun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

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