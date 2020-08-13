YÖK açıkladı: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan YÖK Başkanı Saraç, "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2020, 17:21 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2020, 17:55 AA