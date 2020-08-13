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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihini açıkladı

Okullar kademeli açılacak

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği okulların açılış tarihi belli oldu. Bilim Kurulu’nun tavsiye kararını dikkate alan Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda eğitim-öğretime 31 Ağustos’ta kademeli olarak başlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında; öğretmen, veli ve öğrenciler için ayrı ayrı rehber ve kılavuzlar hazırladıklarını söyledi.
Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında; öğretmen, veli ve öğrenciler için ayrı ayrı rehber ve kılavuzlar hazırladıklarını söyledi.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların açılış tarihi belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kademeli olarak açılacağını söyledi. Bilim Kurulu’nun tavsiye kararıyla uzaktan eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacağını açıklayan Selçuk, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de aşamalı ve seyreltilmiş bir şekilde başlayacağını duyurdu. Selçuk, dileyen özel okulların 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek
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Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, '31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik' dedi.


ÖZEL OKULLAR 17 AĞUSTOS’TA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özetle şunları söyledi: “2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül’de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalleri ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

SAĞLIK DURUMLARI TAKİP EDİLECEK

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak. Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

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HİJYEN STANDARTLARI KILAVUZU

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.

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EBA TV devrede

  • Okullarda hangi yaş grupların öncelikli başlayacağının Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile belirleneceğinin altını çizen Bakan Selçuk, oluşacak açığın EBA TV ile giderileceğini söyledi. Selçuk şöyle devam etti: “Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık. Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.”

Bilim Kurulu’nun önerisine uyuldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını söyledi. Koca’nın açıklaması şöyle: “Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir”

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