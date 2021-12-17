2022 Bütçe görüşmeleri tamamlandı: Kapanış oturumu bugün yapılacak

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.
TBMM'deki 2,5 aylık bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Komisyon safhasının ardından, Genel Kurul'da 11 gün aralıksız mesai yapıldı.
Bakanlar 2022 yılı bütçelerini genel kurulda savundu. Müzakereler ve soru cevap bölümleri tamamlandı.
KAPANIŞ OTURUMU BUGÜN YAPILACAK
Son olarak bütçe teklifinin maddeleri 14 saati bulan müzakerelerin sonucunda kabul edildi. Bugün saat 14.00'te bütçenin kapanış oturumu yapılacak.
Görüşmeleri tamamlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar bugün yapılacak.
Kapanış oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Yürütme adına hükümet temsilcileri Genel Kurul salonunda yerini alacak.