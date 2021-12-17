2022 Bütçe görüşmeleri tamamlandı: Kapanış oturumu bugün yapılacak

Bakan Koca Meclis kürsüsünden seslendi: Bize emanet ettiğiniz hakkın ne olduğunun farkındayız

TBMM bütçe görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor. Kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Milletimizin alın teri, gelirlerinin bir kısmı, yetimin, öksüzün hakkının olduğu ağır bir emanet omuzlarımıza yüklenecek. Bize emanet ettiğiniz hakkın ne olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bu bütçede insan var, bu bütçede sağlık var, bu bütçede meslek ahlakı var, vicdan ve merhamet var. Ayrışma, çatışma, ötekileşme yok.' ifadelerini kullandı.