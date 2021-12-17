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ANKARA

2022 Bütçe görüşmeleri tamamlandı: Kapanış oturumu bugün yapılacak

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. Bugün saat 14.00'te bütçenin kapanış oturumu yapılacak.

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Haber Merkezi AA
2022 Bütçe görüşmeleri tamamlandı: Kapanış oturumu bugün yapılacak
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TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

TBMM'deki 2,5 aylık bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Komisyon safhasının ardından, Genel Kurul'da 11 gün aralıksız mesai yapıldı.

Bakanlar 2022 yılı bütçelerini genel kurulda savundu. Müzakereler ve soru cevap bölümleri tamamlandı.

TBMM
TBMM

KAPANIŞ OTURUMU BUGÜN YAPILACAK

Son olarak bütçe teklifinin maddeleri 14 saati bulan müzakerelerin sonucunda kabul edildi. Bugün saat 14.00'te bütçenin kapanış oturumu yapılacak.

Görüşmeleri tamamlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar bugün yapılacak.

Kapanış oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Yürütme adına hükümet temsilcileri Genel Kurul salonunda yerini alacak.

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TBMM bütçe görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor. Kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Milletimizin alın teri, gelirlerinin bir kısmı, yetimin, öksüzün hakkının olduğu ağır bir emanet omuzlarımıza yüklenecek. Bize emanet ettiğiniz hakkın ne olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bu bütçede insan var, bu bütçede sağlık var, bu bütçede meslek ahlakı var, vicdan ve merhamet var. Ayrışma, çatışma, ötekileşme yok.' ifadelerini kullandı.

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