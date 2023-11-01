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2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 15 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ile 2023 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Eczacılık) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Halil Akkoç
15:43 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
sınav

sınav

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), "15 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ile 2023 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.

#ÖSYM
#STS Eczacılık
#2023-EUS
2 saat önce
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