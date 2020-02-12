24 saat sevkiyat

3 Şubat’ta 8, 10 Şubat’ta 5 olmak üzere 13 Mehmetçiğimizi şehit eden Rusya-İran destekli Esed rejimine yönelik askeri operasyon hazırlıkları en üst seviyeye ulaştı. İdlib’in çatışmasızlık bölgesi olmasına dair Moskova ile yapılan anlaşmanın ardından kentte kurulan 12 gözlem noktasının sayısı bugün 20’nin üzerine çıktı. Sahadaki Türk askerinin toplam mevcudiyeti ise 1200’lerden 10 bine dayandı. Suriye’ye son birkaç haftada sevk edilen askeri araç sayısının ise 2 bini geçtiği belirtiliyor. Yalnızca son 2 günde bine yakın araç sınırdan geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Lazkiye’den Halep’e uzanan M4 yolu ile Hama’dan Halep’e giden M5 karayolları çevresine büyük yığınak yaptı. İdlib yakınında iki yolun birleştiği Serakib’i rejimden temizlemeye yönelik operasyon sürerken, 5 Mehmetçiğin şehit olduğu Taftenaz ise İdlib’deki en büyük TSK üssü olarak göze çarpıyor. Ankara tüm tedbirlerini Hatay, Reyhanlı, Hassa gibi yerleşimlere bombaların düşmemesi ve göç hareketlerinin tutulması hesaplarıyla hayata geçiriyor.

İKMAL SIKINTISI YOK

İdlib’deki 21 adet TSK üssünde -rejim kuşatması altında bulunanlar da dahil- herhangi bir ikmal sıkıntısının yaşanmadığı belirtiliyor. TSK unsurları aktif taarruz için emir beklerken Ankara’da Rus heyetle iki gün süren görüşmeler bitti. Müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında planlanan telefon görüşmesinin ardından verilmesi bekleniyor. Diplomatik çabaların tamamıyla sonuçsuz kalması halinde Mehmetçik, İranlı milislere ve rejim hedeflerine yönelik operasyonları pek çok cephede başlatacak. Bu noktada M4 ve M5 karayolları ile gözlem noktalarının güvenliği için rejimin Hama’ya kadar ulaşan bir hatta kadar itilmesi planlanıyor. Hama, gerek kara yollarının gerekse Türkmendağı’nın güvenliğinde stratejik bir nokta. Yine Afrin’i tehdit eden PKK’lı teröristlerin varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat ile Halep’in batı ve kuzey kenar mahallerinin de kontrol altına alınması, bölgenin güvenliği açısından önem taşıyor.

OYNAT 00:00 Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu? İdlib'de büyük bir askeri hareketlilik söz konusu. Bir tarafta TSK ve muhalifler diğer tarafta Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran.



Peki, Türkiye İdlib'e neden binlerce asker, tank ve zırhlı araç gönderdi? Türkiye Esed rejimle savaşa mı giriyor?



'Neler Oluyor' serisinin dördüncü bölümü ile karşınızdayız.

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