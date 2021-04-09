Gündem 289 davadan 287si bitti Darbe yargılamalarında sona gelindi
ANKARA

​289 davadan 287’si bitti: Darbe yargılamalarında sona gelindi

289 davadan 287’si bitti: Darbe yargılamalarında sona gelindi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 287’si karara bağlandı. Yargılamalar sonucu darbenin beyin takımı “Yurtta Sulh Konseyi” üyeleri ile örgütün darbeyi yöneten sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş’in de aralarında olduğu bin 626 kişi ağırlaştırılmış müebbet, bin 373 kişi müebbet hapse mahkum edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​289 davadan 287’si bitti: Darbe yargılamalarında sona gelindi
Kemal Batmaz

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 287’si karara bağlandı. Yargılamalar sonucu darbenin beyin takımı “Yurtta Sulh Konseyi” üyeleri ile örgütün darbeyi yöneten sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş’in de aralarında olduğu bin 626 kişi ağırlaştırılmış müebbet, bin 373 kişi müebbet hapse mahkum edildi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli basan suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında yer alıyor.

Ankara'da FETÖ soruşturması: 51 gözaltı kararı var
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ soruşturması: 51 gözaltı kararı var

Akın Öztürk
Akın Öztürk

Harun Biniş
Harun Biniş

YARGITAY 74’ÜNÜ ONADI

  • Bugüne kadar bin 820 kişiye ise çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Davalardan 74’ü Yargıtay tarafından onandı, 4’ü ise kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Darbe girişimine ilişkin son iki dava Ankara ve Çanakkale’de görülüyor. Darbe davalarının tamamında 1 numaralı sanık olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen yer aldı. Firari Gülen’in iadesi için ABD’ye 7 ayrı iade talepnamesi gönderildi. Terörist Gülen’in iadesine ilişkin girişimlerden henüz sonuç alınamadı.

Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma
GÜNDEM
Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma
Abone Ol Google News
Meksikada katliam bilançosu

Meksika'da katliam bilançosu

​2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu.
Fenerbahçeden kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

​Sarı lacivertliler, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.
Fransız siyasetçi AByi topa tuttu: Ankaradaki olayı kasıtlı olarak üçüncü kişilere yıkıyorlar

​Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasının ardından flaş gelişme.

​Bakan Selçuk'tan eğitimle ilgili flaş açıklamalar.

​Can yakan tabloda son durum açıklandı.
Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı.

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.

ABD'de d​ikkat çeken araştırma sonuçları açıklandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: İtalya Başbakanı Draghi'nin hadsiz sözlerine siyasilerden tepki yağdı
Gündem

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: İtalya Başbakanı Draghi'nin hadsiz sözlerine siyasilerden tepki yağdı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türk Dışişlerine çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması talep edildi. Skandal söyleme karşı birçok siyasiden Draghi'ye tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin hadsiz sözlerini kendisine iade ediyoruz" derken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın" dedi.
Fransa'da başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi: Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız!
Dünya

Fransa'da başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi: Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız!

Fransa'da Müslüman toplumun haklarını savunmasıyla tanınan başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi. Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda "Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.", "Fransa'yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın." gibi ırkçı ifadeler yer aldı.
STK'lardan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Bizler vatan nöbetimizin başındayız hodri meydan
Gündem

STK'lardan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Bizler vatan nöbetimizin başındayız hodri meydan

Bazı emekli amirallerin darbe imalı bildirisi ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER ve Ensar Vakfı’nın da bulunduğu 289 sivil toplum kuruluşu; 104 emekli amiralin hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar!" ifadelerine yer verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.