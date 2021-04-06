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KAYSERİ

Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Kayseride FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma
Foto: Arşiv.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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