Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

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Bakan Soylu: O gece sabaha kadar uyumayıp irtibatları ortaya çıkardık

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiriyi imzalamasına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “O gece sabaha kadar uyumadık, irtibatları ortaya çıkardık. Son 30 günde hangi siyasi partiyle irtibat kurdukları açık ve net” dedi.