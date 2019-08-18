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Tokat'ta kavga: 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre sonra sopa ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Tarafların yakınlarının olayı duymasının ardından ilçede gerginlik yaşandı güvenlik ekipleri önlem aldı.

Haber Merkezi DHA
İlçeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.
İlçeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralananların yakınları taşkınlık yapınca ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun görüşmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, ilçede alınan güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimlikleri açıklanmayan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından tarafların yakınlarının akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tarafların bazı iş yerleri ve araçlara zarar vermeye başlaması üzerine çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu taraflarla görüşerek grupların dağılmasını sağladı. Yeni bir olay yaşanmaması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

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