30 yaşında eğitim aşkı: 10 yılda 7 üniversite bitirdi

Eğitime büyük bir sevgi duyduğunu dile getiren Gündüz, “Bu süreçte birçok üniversite öğrencilerine veya mezun olan arkadaşlarda 2’ci bir Üniversiteyi mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir bakış açısı kazandıracaklar kendilerini geliştirmeleri adına hayata bakış açıları değiştirmesi adına kesinlikle okumayı tavsiye ediyorum. Hayat boyu yaptığı şeylerden zevk almayı bilen insanlar mutlu olan insanlardır. Bende bu süreçte çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

2012 yılından itibaren Sınıf Öğretmenliği, Marmara Hukuk Fakültesi, Uluslararası ilişkiler bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Yüksek lisans, Sosyoloji bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tezli yüksek lisans, bölümlerini bitiren 30 yaşındaki eğitimci Mehmet Şükrü Gündüz, son olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Uzay Bilimler bölümünü tamamlamayı hedefliyor.

REKLAM

HAYAT 60 yaşında eğitim aşkı: 20 yılda 7 üniversite bitirdi

10 yılda 7 üniversite bitiren Gündüz, "2012 yılında sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. Mezun olur olmaz Şırnak’ın İdil ilçesine öğretmen olarak atandım. Aynı yıl içerisinde Marmara Hukuk Fakültesini kazandım. 2015 yılında Marmara Hukuk Fakültesinde mezun oldum. Üniversiteyi bitirir bitirmez aynı zamanda uluslararası ilişkiler bölümünü de bitirdim. Anadolu Üniversitesinde açık öğretim fakültesinde mezun oldum. Sonrasında Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans bitirir bitirmez sosyoloji bölümünü de okuyup bitirdim. 2022 yılında sosyoloji bölümünden mezun oldum. Aynı yıl içerisinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tezli yüksek lisansımı da tamamladım. Şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Uzay Bilimler bölümünde 4’ncü sınıf öğrencisiyim. 7 üniversite bitirdim, 8’nci üniversiteyi okuyorum. Bir ön lisans, 4 tane lisans, 2 bölümde yüksek lisans bitirdim. Şu an ki hedefim Kamu Hukuk alanında doktora yapmak. Aynı zamanda 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapmaktayım. Beli yılarda müdür ve müdür yardımcılığında bulundum. Şu an Batman’da müdür yardımcılığı görevi yapmaktayım" dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Merkeze bağlı Sarılı köyünde yaşayan Zeki Gür, 1976 yılında üniversiteyi kazanmasına rağmen babası vefat edince gidemedi. Evlenen ve 4 çocuğu olan Gür, çiftçilik ve çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlarken okumaya olan merakı nedeniyle sürekli kitaplar aldı. 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü kazanan Gür, ilk yıl eğitimini tamamladıktan sonra 2. sınıfta maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdi. Okula ara vermesine rağmen her fırsatta kitaplar alan Gür, ağıl yakınında ve evinde kendisine özel bir yer ayırdı. Ara verdiği okula çıkarılan af sayesinde 2016 yolunda geri dönen Gür, bugün düzenlenen çevrimi içi törenle mezun oldu. Hedefi yüksek lisans olan Gür, öğrenci yetiştirmek istiyor. Hayvanlarını satan ve evinin yanında bahçede sebze eken Gür, yine bir an olsun çalışmayı bırakmıyor. Gür azmi ve okuma şevki ile herkese örnek oluyor. Zeki Gür, “Benim durumumu mezuniyet belirlemez, başarı belirler. Benim mutluluğum başarıya endekslidir. Koyunları otlattığım zaman gezerek çalışıyordum. Gezerek matematik çalışırken çok zorlandım. Elimde bir kalem bir defter düşerdi. Dedim ki zoru başaracağım. Matematik gezerek nasıl çalışılır? Bunu da başardım. Emekli değilim ve hiç düşünmedim. Babamız öldü. Babam derdi ki sen hiçbir şeye bakmayacaksın ders çalışacaksın. Babamda aniden öldü ve ben ekmek kazanmanın ne olduğunu bilmiyordum. Bunalıma girdim, evlendim ve ardından borç batağına girdim. Okulda yalpalamam bundan oldu. Ardından aftan dolayı okula geri döndüm. Cumhurbaşkanımızın en iyi yaptığı şeylerden biri de beni okula geri döndürmektir. Öyle bir karar çıkmasaydı ben belki de soğurdum. Bana ivme kazandırdı. Cumhurbaşkanı benden çok Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bilime hizmet etti” dedi. Çocuğu yaşlardaki gençlerle okumanın iyi olduğunu dile getiren Gür, “Benim arkadaşlarım benden 20 yaş büyük görünüyorlar. Ben hep gençliğe bakarak genç kaldım. Hep gençler içinde kendimi genç hissettim. 67 yaşında olduğum halde diyorum ben 18 ya da 25 yaşındayım. Çünkü ben o yaşlarda gibiyim. Kahvedeki arkadaşlarıma bakıyorum 60’lı yaşlardalar. Okula gittiğim zaman nereye baksam 20’li yaşlar. O zaman ben 60’lı yaşları unutuyorum 20’li yaşlara iniyorum. Hep de böyle kaldım. Onlara örnek olmaya çalıştım. Aslında ben o seviyeye indim. İhtiyarlık içerisinde genç ve dinamik kaldım” diye konuştu. Hedefinin öğrenci yetiştirmek olduğunu vurgulayan Gür, “Senin yaşın geçmiş diyorlar. Bundan sonra devlet sana iş vermez diyorlar. Ben fizik, matematik ve kimyayı koşarak çalışıyordum. Bunu bile öğrendim ve sabır ettim. Ben yine sabır edeceğim. Devletimiz bunu görür. Benim devletten maaş alma olarak değil, öğrenci yetiştireceğim. Yüksek lisans düşünüyorum. Benin annem babamı yetiştirdi fakat beni asıl yetiştiren hocalarımdır. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Ben hocalarıma ne kadar kölelik yapsam azdır. Hocalarım benim başımın tacıdır. Ben hocalarımla varım. Hocalarım olmazsa ben bir hiçim. Ben tüm ivmelerimi hocalarımdan aldım. Hedefimi mezara kadar iletmek istiyorum. Ne zaman mezar olursak bu iş durur. Öğrenci yetiştireceğim, o öğrenci bizim prensiplerimizi devam ettirecek. Öyle öyle gidecek. Ben ölsem bile benim öğretmenlik olarak vereceklerim bu bilgiler, devamlı bayrak olarak taşınacak. Okumanın yaşı yok” şeklinde konuştu. 67 yaşında mezun olan fizikçi Zeki amcanın yeni hedefi yüksek lisans 67 yaşında mezun olan fizikçi Zeki amcanın yeni hedefi yüksek lisans Çobanlık yaparken 67 yaşında üniversite bitirdi: Yeni hedefi yüksek lisans yapmak Elazığ'da çiftçilik ve çobanlık yaparken yarım kalan eğitimine devam kararı alıp 67 yaşında mezun olan 4 çocuk babası Zeki Gür, kendine yüksek lisans yaparak öğrenci yetiştirmeyi hedef olarak koydu.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Mezun olan herkese 2 üniversiteyi okumayı tavsiye ediyorum"

Gençlere önerilerde bulunan ve eğitime olan sevgisini dile getiren Gündüz, “Aynı anda bu kadar bölüm bitirme sebebim eğitimin bir süreç olmadığını, yaşam boyu eğitimin önemine inanan biri oldum. Hayata en çok başarılı olan insanların çoğu hayat boyu öğrenmeyi başaran insanlardır. Bende bu yolda kendime bu hedefi seçtim. Aynı zamanda bazı arkadaşlar öğretmenlik, hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi, kamu yönetim, uluslararası ilişkisi bölümünü soruyorlar arkadaşlar ne alaka diyorlar. Bence bunların hepsi multi disiplin olarak iç içe geçmiş alanlar. Bir eğitimci, bir toplum bilinci, bir hukukçu olarak hayata bakış açım olayları değerlendirişim meselelere yaklaşım çok farklı bakış açılarla kazandırdığına inanıyorum. Bu süreçte birçok üniversite öğrencilerine veya mezun olan arkadaşlarda 2’nci bir üniversiteyi mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir bakış açısı kazandıracaklar, kendileri geliştirmeleri adına, hayata bakış açıları değiştirmesi adına kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayat boyu yaptığı şeylerden zevk almayı bilen insanlar mutlu olan insanlardır. Bende bu süreçte çok mutlu oldum. Birçok arkadaşı da bu yolda tavsiyelerde bulundum ve yönlendirdim. Eğitim tutkumu da onlara da kazandırmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

REKLAM