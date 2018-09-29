Hayat Henüz 25 yaşında ama 4 üniversite bitirdi
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Henüz 25 yaşında ama 4 üniversite bitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Yunus Yeşiltaş, genç yaşına rağmen 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı. "Yapı Hukuku" alanında doktora yapmak ve psikoloji eğitimi almak isteyen Yeşiltaş, eğitim hayatını sürdüreceğini belirterek ekledi: "Gençlere tavsiyem; okusunlar, çalışsınlar, çabalasınlar. Bizden de neden bir Franz Kafka, Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın."

Haber Merkezi AA
Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle tamamladı.
Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle tamamladı.

Şanlıurfa'da yaşayan Yunus Yeşiltaş, 25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı. Siverekli bir ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle tamamlayarak iş hayatına atıldı.

25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitirdi
OYNAT 02:16
25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Yunus Yeşiltaş, genç yaşına rağmen 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı.
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Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü'nden de mezun olan Yunus Yeşiltaş, yeniden üniversite sınavına girerek Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve eşzamanlı olarak açıköğretim sistemiyle eğitim veren Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı.

Bu bölümleri okurken Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansa başlayan Yeşiltaş, 2017'de yüksek lisansını, 2018'de de hukuk fakültesi ile uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi.

21 yaşında ilk mezuniyetini yaşadı

Üniversiteden ilk mezun olduğunda 21 yaşında olduğunu ifade eden Yeşiltaş, "Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle bitirdim. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldum. Harran Üniversitesinde tezli yüksek lisans yaptım ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım" diye konuştu. Yeşiltaş, 3 üniversitede aynı yıllarda eğitim gördüğünü belirterek, "Uluslararası ilişkiler okurken aynı zamanda yüksek lisansımı yapıyordum ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyordum. Eğitim sisteminde böyle bir güzellik var" dedi.

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Hedefinin doktora yapmak olduğunu anlatan Yeşiltaş, şöyle devam etti:

"Onun da çalışmalarına başladım. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na gireceğim. 'Yapı Hukuku' alanında doktora yapmak. Zamanım olursa psikoloji bölümünü de okumayı düşünüyorum. Gençlere tavsiyem; okusunlar, çalışsınlar, çabalasınlar. Bizden de neden bir Franz Kafka, Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın."

Yunus Yeşiltaş, bu süreçte en büyük desteği ailesinden gördüğünü vurgulayarak, zaman zaman zorluklarla da karşılaştığını anlattı.

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