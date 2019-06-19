Gündem Meteorolojiden35 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı
ANKARA İZMİR

35 ile yeni uyarı! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Trabzon, Adana, Muğla hava durumu

Meteorolojiden 35 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray, Ankara, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antalya, Mersin, Adana, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün (saat 12.00 - 22:00 arası) ülkemizde beklenen gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Marmara’nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik ve Balıkesir), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray ile Ankara’nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ile Antalya, Mersin ve Adana’nın iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri ile zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çeşme Yarımadası dışında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve doğu kesimleri ile zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu sabah ilk saatlerde doğu ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kaşıkçınınöldürülmesi yargısız bir infazdır

Kaşıkçı'nın
öldürülmesi yargısız bir infazdır

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
Yeşil sahadaFETÖ izleri

Yeşil sahada
FETÖ izleri

​Örgütün futbolcular ve hakemler üzerindeki etkisi sürüyor mu?
46 dakika görüşmüşler

46 dakika görüşmüşler

​İmamoğlu ve Küçükkaya'nın otel buluşmasının detayları.
Trabzon'dan<br>bir acı haber daha

Trabzon'dan
bir acı haber daha

Selde hayatını kaybeden sayısı 4'e yükseldi, 6 kişi aranıyor.
Karış karış arıyor

Karış karış arıyor

Yüzde 41 artışla 9 bin 342 kilometrekareye çıktı.
Kadın yazara ağza alınmayacak küfür

Kadın yazara ağza alınmayacak küfür

​Kılıçdaroğlu'nun evinde saklandığı başkanın kardeşinden soru soran yazara tehdit ve küfürler.
35 ile yeni uyarı

35 ile yeni uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
500 milyon dolarlık destek geliyor

500 milyon dolarlık destek geliyor

​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi.
Pazar günü oy kullanamayacaklar

Pazar günü oy kullanamayacaklar

​23 Haziran'da dikkat edilmesi gereken detay.
Roman gibi hayat

Roman gibi hayat

​Nurullah Genç: 'Yağmur'u yazana kadar üç ay duvarlarla konuştum.
Rapor açıklanacak

Rapor açıklanacak

Cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
Vatandaşın<br>haberi yok!

Vatandaşın
haberi yok!

​Hesap kesim ücreti alınmadan işlem yapılabiliyor.
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Sağanak<br>İstanbul'u kitledi

Sağanak
İstanbul'u kitledi

​Sabah bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
105 milyon<br>liraya satılık ada

105 milyon
liraya satılık ada

Adaya ​Çin ve Katarlı yatırımcılar ilgi gösteriyor.
Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

​Trump, seçim kampanyasının startını verdi.
İçinden ilk görüntü

İçinden ilk görüntü

Rüya uçak 25 Haziran'da İstanbul'a iniş yapacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.