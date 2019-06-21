Gündem Marmaraya kuvvetli yağış uyarısı
İSTANBUL KOCAELİ

Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya hava durumu

Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı.

Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabahtan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacak. Sağanak yağışın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi beklenen bölgede kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul hava durumu için tıklayınız

Kocaeli hava durumu için tıklayınız

Yalova hava durumu için tıklayınız

Sakarya hava durumu için tıklayınız

İsadan acı haber

İsa'dan acı haber

Bartın'da selde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
S-400ler 15 Temmuzda gelebilir

S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

​Uzmanlara göre FETÖ, ABD ve NATO'ya net bir mesaj olur.
Bizi izlemeyedevam edin

Bizi izlemeye
devam edin

Mossad Fatih gemisini adım adım takip ediyor.
40 milyonluk naylon<br>fatura operasyonu

40 milyonluk naylon
fatura operasyonu

​Ankara'da polis baskını ile ele geçirildi.
Kuvvetli <br>yağışlara dikkat

Kuvvetli
yağışlara dikkat

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı yapıldı.
Yangın çıkarabilir

Yangın çıkarabilir

Apple çok sayıda bilgisayarlarını geri çağırıyor.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

Galatasaray, sağ bekte hedefini belirledi.
ABD uçaklarına<br>İran'ı yasakladı

ABD uçaklarına
İran'ı yasakladı

Bölgedeki gerginliğin artmasından endişe duyuluyor.

Algı operasyonlarına<br>birlikte karşı duralım

Algı operasyonlarına
birlikte karşı duralım

​EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.
İttifakımız MHP ile

İttifakımız MHP ile

Erdoğan, ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tercihler 23-29 Temmuz'da

Tercihler 23-29 Temmuz'da

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
Kısa sürede öğreneceksiniz

Kısa sürede öğreneceksiniz

Trump'tan 'İran'a saldıracak mısınız?' sorusuna cevap
'Bakaya'lara <br>bedelli müjdesi

'Bakaya'lara
bedelli müjdesi

1 Kasım'a kadar başvurmaları gerekiyor.
ABD, İran'ı suçlayamaz!

ABD, İran'ı suçlayamaz!

​İran, ABD'nin casus uçağını vurdu: Şimdi ne olacak?
68 bin kişi oy kullanamayacak

68 bin kişi oy kullanamayacak

​Pazar günü seçmen listelerindeki bu nota dikkat.
Afganistan'ı görüştüler

Afganistan'ı görüştüler

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.