4 büyükşehir İyi Parti’ye

CHP ve İyi Parti arasında ittifak görüşmeleri sona doğru yaklaşıyor. İki parti arasında teknik görüşmelerde anlaşmaya varılamayan illeri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ele alacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener büyükşehir düğümünü çözmek için bugün İstanbul’da bir araya gelecek. İki isim, 24 Haziran'da ittifak kararı almadan önce de İstanbul'da CHP’nin meşhur genel sekreteri, ABD ile ilişkisi bilinen, Türkiye’deki Mason yapılanmasının önde gelen ismi, Fetullah Gülen’i 1960’lı yıllardan ölünceye kadar kollayıp koruyan Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in evinde bir araya gelmişti.

AÇIKLANMAYAN İLLER

CHP, söz konusu liderler randevusuna kadar toplamda 464 adayını kamuoyuna açıkladı. Ancak CHP’nin önceki gün duyurduğu adaylar arasında pazarlığı devam eden iller yer almadı. İyi Parti ile işbirliği için gündeme gelen Ankara, Antalya, Adana ve Manisa'nın adaylarının açıklanmaması bu illerin İyi Parti'ye verileceği şeklinde yorumlandı.

ÖRGÜTÜN İTİRAZINA RAĞMEN

Bu iller Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinde netleşecek. İki ismin bugün İstanbul'da bir araya gelerek ittifaka son noktayı koyması bekleniyor. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerinin itirazına rağmen 4 büyükşehiri İyi Parti'ye vereceği öne sürülüyor.