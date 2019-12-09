Gündem 455 milyon lira tahsil tahsil edilecek
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

455 milyon lira tahsil tahsil edilecek

FETÖ’nün finansörü Akın İpek’e bir şok da Yargıtay’dan geldi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İpek’in halka açık şirket üzerinden Londra’ya 60 milyon sterlin (455,5 milyon TL) kaçırdığına ilişkin mahkeme kararını onadı. İpek’in, kişisel mal varlıklarından 60 milyon sterlinin tahsil edilmesi ve halka açık şirkete aktarılmasının önü açıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Akın İpek
Akın İpek

FETÖ’nün finansörü firari Akın İpek’e bir şok da Yargıtay’dan geldi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İpek’in, halka açık şirket üzerinden Londra’ya usulsüz bir şekilde 60 milyon sterlin (yaklaşık 455.5 milyon TL) kaçırdığına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Kararla para hırsızlığı tescillenen İpek’in, kişisel mal varlıklarından 60 milyon sterlinin tahsil edilmesi ve halka açık şirkete aktarılmasının önü açıldı. Bu sayede küçük yatırımcıların zararı da giderilmiş olacak. FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle el konulan Koza-İpek Holding’in eski sahibi Akın İpek, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından hükümetin yıkılamayacağını anlayınca 31 Mart 2014’yerel seçimlerinden önce Koza Altın AŞ’nin iştiraki olan Koza LTD adlı şirketi kurdu.

60 MİLYON STERLİN ZARARA UĞRATTI

Seçimlerden de beklediğini bulamayan İpek, seçimlerin hemen ardından halka açık Koza Altın AŞ’den söz konusu şirkete 60 milyon sterlin transfer edileceğine dair yönetim kurulu kararı aldı ve 60 milyon sterlini Londra’ya kaçırdı. Ayrıca Akın İpek ve kardeşi Cafer İpek, 1’er sterlinlik hisse sahibi olarak gözüktükleri Koza Ltd. varlıklarının kontrolünü tamamen ele geçirdi. Böylece Koza Ltd.’nin paydaşı olması gereken halka açık olan Koza Altın AŞ. sermaye ve mal kaybına uğratıldı.

USULSÜZ KARARLARI İPTAL ETTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkarılan hileli işlemle halka açık şirketin zarara uğratılmasıyla ilgili kayyım heyeti, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu işlemin iptal edilmesi ve ayrıca Koza Ltd. Şti.’nin Lüksemburg’daki banka hesaplarında bulunan 84 milyon avroya tedbir kararı konulması talep edildi. Koza Ltd’nin yetki itirazının reddine karar veren mahkeme, 11 Eylül 2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararların mutlak butlan ile sakat olduğu sonucuna vararak, kararların iptaline hükmetti. Mahkeme ayrıca, 84 milyon avroya daha önce konulan tedbir kararlarının devamını kararlaştırdı.

YARGITAY DA ONADI

Koza Ltd. vekilinin söz konusu kararı da temyiz etmesi üzerine konu Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de temyiz istemini reddederek kararı onadı. Böylece İpek’in, usulsüz bir şekilde para kaçırdığı kesinleşmiş oldu. Karar uyarınca, İpek’in kişisel mal varlıklarından 60 milyon sterlin faiziyle birlikte tahsil edilerek halka açık olan Koza Altın AŞ’nin hesabına aktarılacak.

  • İngiltere’de darbeyi yemişti!
  • Koza-İpek Holding bünyesindeki 18 şirketi TMSF’ye devredilen Akın İpek, özel uçağıyla 2015’te Londra’ya kaçmıştı. Burada lüks içinde yaşan İpek, İngiliz mahkemelerinden de beklediğini bulamamıştı. Son olarak İngiliz Yüksek Mahkemesi, İngiliz mahkemelerinin Türk mahkemeleri tarafından atanmış kayyımlarının yetkisini tartışamayacağına hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, kaçak Akın İpek’in kayyımların atanmasına dair itiraz yerinin İngiliz mahkemeleri değil Türk mahkemeleri olduğuna işaret etmişti.

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