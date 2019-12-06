Ödül gibi ceza Yüksek yargıdan FETÖ ile ilgili tartışılacak bir karar geldi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ’nün yargı yapılanmasındaki önemli isimlerden biri olan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur’un cezası 10 yıla düşürüldü. Gerekçe “etkin pişmanlık” ve “iyi hal”.

Haber Merkezi 06 Aralık 2019, 04:00 Yeni Şafak