Ödül gibi ceza

FETÖ’nün yargı yapılanmasının tepe isimlerinden olan HSYK Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur’a 10 yıl hapis cezası verildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Okur’un avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından karar açıklandı.
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Kararı Yargıtay 9. Ceza Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu okudu. Okur’un, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçunun sabit olduğuna karar veren mahkeme heyeti, ilk olarak Okur’a 18 yıl hapis cezası verdi. Eski yüksek yargı mensuplarının FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davalarda bilgiler verdiği iddiasıyla Okur hakkındaki cezada TCK’nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince 1/3 oranında indirim yapıldı ve ceza 12 yıl hapse çevrildi.
2024’TE ARAMIZDA
Okur’un duruşmalardaki iyi hali gerekçe gösterilerek ceza 10 yıla düşürüldü. Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu bu cezayı bile çok bularak, Okur’un örgüt yöneticiliğinden değil, örgüt üyeliğinden yargılanması gerektiğini iddia ederek karara muhalif kaldı. Karar kesinleşirse 16 Temmuz 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Okur, toplam 7,5 yıl hapis yatarak 2024 yılı başlarından tahliye olacak.
İlk değil
- Yüksek yargıya sızan FETÖ’cülerin davaları ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülüyor. Yargıtay, Okur’dan önce de tartışmalı kararlara imza atmıştı. Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink ve Devrimci Karargah gibi FETÖ’cü savcıların açtığı kumpas davalarını onayan yüksek yargı üyelerine indirimlerle 7 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.