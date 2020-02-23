5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım

Seyhan ilçesinde market sahibi olan Hasan Ö'nün tek başına olduğu sırada içeri ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Ö.'yü "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı.

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DHA Market sahibi soygunu şaka sandığı için ilk başta tepki vermedi.

100 güvenlik kamerası incelendi

İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Eşkalleri ortaya çıkan Muhammet Emin S. (19), Kadir E. (20), E.S. (17), Anıl Ahmet T. (19) ve Emircan Y. (18) gözaltına alındı.

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DHA Soyguncular, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Alkol ve uyuşturucu etkisindeydik"

Şüpheliler sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi. Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"Ne olduğunu anlamadım"