Film gibi soygun: 1 milyonluk vurgun yapıp kaçtılar

Küçükçekmece ilçesinde aksiyon filmlerini aratmayacak bir soygun gerçekleştirdi. 26 Kasım'da meydana gelen olayda, kuyumcu dükkanına gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı soygunu gerçekleştirmekten vazgeçti.

İki kişi gözcülük yaptı7 soyguncu gece saatlerinde yeniden dükkana geldi. 2 soyguncu araçta beklerken, diğer 2 kişi de çevrede gözcülük yaptı. diğer 3 kişi de kuyumcunun bitişiğindeki bez dükkanına girdi.

OYNAT 00:00 Hırsızlık yapmaya çalışırken 6. kattan aşağı düştü Sultangazi'de hırsızlık için girdiği iş yerinden çıkan şüpheli, 6 katlı iş merkezinin çatısından yan binaya geçmek isterken düşerek yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, düşme anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Yüz bin liralık hırsızlık kamerada Mersin'de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren kişinin çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. Şahsın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti. BiP'te paylaş

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Bir saat boyunca uğraştılar

Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı aletler yardımıyla açan soyguncular duvarı matkapla delerek yaklaşık 1 saat sonra kuyumcu dükkanına girdi.

İHA soyguncular, matkapla deldiği duvarı kapattı.

2 kilo 70 gram altın

4 çelik kapıyı da açan zanlılar, 2 kilo 700 gram değerinde, piyasa değeri 1 milyon olan altınları yanlarında getirdikleri çantaya koydu. Çantayı dışarıda bekleyen diğer kişiye veren soyguncular yarım saat daha dükkanda kaldıktan sonra sırra kadem bastı.



Dükkan sahibinin zararı büyük

Dükkan sahibi Ömer D. zararlarının çok büyük olduğunu dükkanın sigortasının olmadığını belirtti. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.