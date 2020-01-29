Film gibi soygun: 1 milyonluk vurgun yapıp kaçtılar

Küçükçekmece ilçesinde aksiyon filmlerini aratmayacak bir soygun gerçekleştirdi. 26 Kasım'da meydana gelen olayda, kuyumcu dükkanına gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı soygunu gerçekleştirmekten vazgeçti.
İki kişi gözcülük yaptı7 soyguncu gece saatlerinde yeniden dükkana geldi. 2 soyguncu araçta beklerken, diğer 2 kişi de çevrede gözcülük yaptı. diğer 3 kişi de kuyumcunun bitişiğindeki bez dükkanına girdi.
Bir saat boyunca uğraştılar
Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı aletler yardımıyla açan soyguncular duvarı matkapla delerek yaklaşık 1 saat sonra kuyumcu dükkanına girdi.
2 kilo 70 gram altın
4 çelik kapıyı da açan zanlılar, 2 kilo 700 gram değerinde, piyasa değeri 1 milyon olan altınları yanlarında getirdikleri çantaya koydu. Çantayı dışarıda bekleyen diğer kişiye veren soyguncular yarım saat daha dükkanda kaldıktan sonra sırra kadem bastı.
Dükkan sahibinin zararı büyük
Dükkan sahibi Ömer D. zararlarının çok büyük olduğunu dükkanın sigortasının olmadığını belirtti. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.