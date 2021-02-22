Gündem 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbulda trafik yoğunluğu
İSTANBUL

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu. Sıcaklığın düşmesiyle yollarda oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu.
İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı.

Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul’da kar yağışının etkisi sonrasında sıcaklık gece boyu -3 lere kadar inmesiyle, gizli buzlanmayıda beraberinde getirdi. Gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu

Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu’ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40’daa itibariyle yüzde 50’yi gördü..

İstanbullular yasaklara rağmen yine sokaklarda
GÜNDEM
İstanbullular yasaklara rağmen yine sokaklarda

İstanbul'da kısıtlama sessizliği
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İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sakinlik yaşanıyor.
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Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler görülürken, kısıtlamadan muaf olan turistler de tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.
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Bazı vatandaşlar, açık olan fırın, bakkal, market, kuruyemişçi ve kasaplardan alışveriş yapıyor.
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Öte yandan D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu yakalarında kontrol noktaları oluşturan ekiplerce, denetimler sürdürülüyor.
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14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler de hizmet veriyor.
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Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 12.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak kaydedildi.
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İstanbul'da kısıtlama sessizliği
Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, meydanlar ve ana arterlerde sakinlik sürüyor.
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