Gündem İstanbullular yasaklara rağmen yine sokaklarda
İSTANBUL

İstanbullular yasaklara rağmen yine sokaklarda

Sokağa çıkma yasağına rağmen İstanbullular yine sokaklara döküldü. Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneşli havayı gören vatandaşlar parklara ve caddelere akın etti.

Haber Merkezi DHA
Güneşli havayı gören İstanbullular soluğu parklarda aldı.
Güneşli havayı gören İstanbullular soluğu parklarda aldı.

İstanbul'da, Günlerdir süren kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı gören İstanbullular ise soluğu parklarda aldı.

Kadıköy Özgürlük Parkı'na gelen vatandaşların kimisi piknik yaptı, kimileri ise çimlerde oturdu. Bazıları ise çocuklarıyla parkta vakit geçirdi.

Koronavirüs denetimleri kapsamında devriye gezen polis ekipleri, parka gelerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı kişilere ise cezai işlem uygulandı.

Dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek durduruldu ve izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarıda olan vatandaşların geçişine izin verildi.

Kısıtlanamayanlar Ortaköy'e akın etti
FOTOĞRAF 11
Title
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.
Title
Kumpirciler sokağında turistler ve bazı Türk vatandaşları kumpir yerken, güzel havayı fırsat bilenler sahilde bol bol fotoğraf çekildi. Kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini belirtti.
Title
Kayınvalidesi ile Ortaköy Sahili'nde dolaşan Azime Göncü, Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık. Kayınvalidem yanımda. Onu gezdireyim dedim. Yasaklar korkutuyor tabi ama 17.00'ye kadar çıkabiliyoruz. Yakınım zaten hemen yan tarafta oturuyorum dedi.
Title
Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen Nurgül Ahenk, Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık. Yasaklar korkutuyor ben de kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kısıtlanamayanlar Ortaköy'e akın etti
İstanbul'da hafta sonu kısıtlamalarına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Sakarya’da akraba ziyareti pahalıya patladı: 7 ev karantinada
GÜNDEM
Sakarya’da akraba ziyareti pahalıya patladı: 7 ev karantinada
Abone Ol Google News
Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

​Projesi hazır olan külliyenin inşası bu yıl içinde tamamlanacak.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

45 derece su 50 metre sonra buz tutuyor.
Cumhurbaşkan Erdoğan Muhammed Emin Saraç Hocanın kabri başında Fatiha Suresini okudu

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
65 yaşında üretici oldu

65 yaşında üretici oldu

Nazire teyze aylık kazancıyla şaşırtıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.