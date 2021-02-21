İstanbullular yasaklara rağmen yine sokaklarda

Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen Nurgül Ahenk, Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık. Yasaklar korkutuyor ben de kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan diye konuştu.