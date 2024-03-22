6 Şubat depreminde 89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhitlerinin cezası belli oldu

Depremde, Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, “Binaların altındaki kolonlardaki konum değişikliği, mimari planda gösterilen duvarların kaldırılması ve döşemelerde merdiven boşluğu açılması gibi yapıda meydana getirilen düzensizlikler, binanın yıkılmasına sebep olduğu kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.