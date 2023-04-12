Diyarbakır’da depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi yakalandı

Galeria Sitesi
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM’si olarak 1999’da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi’nin bir bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkılmıştı.
Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
89 kişiye mezar olmuştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde Diyarbakır'da 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 blokunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralanmıştı.