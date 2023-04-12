Diyarbakır’da depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından vatandaşlar oturdukları evlerin durumunu sorgulamaya başlarken riskli yapı ve bölgelerden kaçış ise devam ediyor. Konut tarafında yaşanan bu hareketlilik gayrimenkul satışlarına da yansımış durumda. Türkiye genelinde mart ayındaki gayrimenkul satış işlemlerinde, şubata göre yüzde 83 artış görüldü.