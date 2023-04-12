|
Reklam
Reklam
Gündem

Diyarbakır’da depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi yakalandı

Diyarbakır’da depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi Sedat Eser Ankara’da yakalandı.

12:13 . 12/04/2023 Çarşamba
Diğer
Galeria Sitesi

Galeria Sitesi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM’si olarak 1999’da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi’nin bir bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkılmıştı.


Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı.


89 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde Diyarbakır'da 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 blokunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralanmıştı.




#Dİyarbakır
#deprem
#müteahhid
#Galeria Sitesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.