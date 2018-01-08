600 bin öğrenciye burskart

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında 600 bine yakın öğrencinin yararlandığı burs ve sosyal yardım ödemelerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

BURSLAR KARTA YATACAK

MEB’e bağlı 3 bin 200 yurtta kalan 316 bin öğrenciye sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Ayrıca 261 bin öğrenciye de her ay 225 TL burs veriliyor. MEB ile Vakıflar Bankası arasındaki protokol ile 600 bine yakın öğrenci burs, harçlık ve sosyal yardım ödemelerini 'burskartı' ile alacak. Burs kartı ile öğrencilerin burs, sosyal yardım ve harçlıklarının ödemeleri hızlandırılacak.

KİMLİK KARTI OLACAK

Vakıfbank tarafından öğrenciler adına özel olarak, MEB logolu, çipli kart hazırlanacak. Kart ile öğrencilere ülke genelinde ödemeler aynı anda yapılacak. Ayrıca 3 bin 200 yurtta kalan 316 bin öğrenci kartı, kimlik ve giriş kartı olarak da kullanılabilecek.

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ALIŞVERİŞTE DE GEÇERLİ

Öğrenciler, kartı Nisan ayında kullanmaya başlayacak. Burs ve harçlık ödemeleri kartlandırma sistemi ile öğrencilere çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Öğrenciler nakit bulundurmak zorunda olmadan, alışverişlerini kartla yapabilecek. Bu sistemle dağıtılan bursların ve yardımların yakın takibi sağlanacak.