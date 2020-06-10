65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı: Uzun kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıkladı.

BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Uzun kuyruklar oluşturdu

Bunun üzerine 3 aydır eve kapalı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonunda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma konusunda uyardı. Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti.