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BURSA

65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı: Uzun kuyruklar oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme kapsamında sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla soluğu ücretsiz kartlarının yeniden aktive edildiği metro istasyonlarında aldı. Bursaray’ın Şehreküstü İstasyonu’nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi İHA
BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıkladı.

BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Uzun kuyruklar oluşturdu

Bunun üzerine 3 aydır eve kapalı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonunda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma konusunda uyardı. Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti.

65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı: Uzun kuyruklar oluştu
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yeni açıklamalarda bulundu.
Title
Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıkladı.
Title
Bunun üzerine 3 aydır eve kapalı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonunda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Title
BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma konusunda uyardı.
Title
Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti.
Title
Title
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı: Uzun kuyruklar oluştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kapsamında sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla soluğu ücretsiz kartlarının yeniden aktive edildiği metro istasyonlarında aldı. Bursaray'ın Şehreküstü İstasyonu'nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluştu.
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