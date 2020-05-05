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Koronavirüs Yaşlı hastalar için yeni umut Bağışıklık sistemi gençleştirilebilir
DÜNYA

Yaşlı hastalar için yeni umut: Bağışıklık sistemi gençleştirilebilir

Bilim insanları, yaşlı koronavirüs hastalarına, bağışıklık sistemlerini 'daha genç' hale getirmek için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilmesi gerektiğini açıkladı. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, vücutta yaşlandıkça NAD (Nikotinamid adenin dinükleotit) koenziminin azalarak bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığını ancak gerekli takviyelerle bu durumun iyileşebileceğini söyledi.

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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 80’i 65 yaş üzerinde bulunuyor ve yaşlı hastaların ölüm riski genç olanlardan yaklaşık 23 kat daha fazla. Bir kişi yaşlandıkça, bağışıklık sistemi baskılanıyor, vücutlarının virüsü tanıması ve saldırması daha uzun sürüyor. Koronanin çoğalması ve önceden var olan hastalıklar yaşlıları daha savunmasız gerektiriyor.

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Takviye vererek gençleştirilebilriler

Ancak Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, bu durumun kısmen yeni bir yaşlanma karşıtı takviye olan NAD ( Nikotinamid adenin dinükleotit) güçlendiricileri ile düzeltilebileceğini söyledi. Yaşlanma sonucu vücuttaki NAD + seviyelerinin düşmesinin biyolojik işlevleri bozduğu ve yaşa bağlı hastalıklara ortam hazırladığı düşünülüyor.

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  • Araştırmanın yazarları NAD'ı 'bir gençlik çeşmesine” benzeterek, “Covid-19'u tedavi etmek için en heyecan verici ve potansiyel olarak etkili olan yöntemler, vücudun yaşlanmaya karşı savunmasını aktive eden tedavi şekilleridir” ifadesini kullandı.

"Tedavinin sonuçlarından eminiz"

DailyMail'in haberine göre; Bununla birlikte bilim insanları, “Şu anda yüksek riskli bireylerin viral enfeksiyonlara gençmiş gibi tepki verebilmesi için hücrelerin ve dokuların yaşını sıfırlamak bile mümkün olabilir” diyerek tedavinin sonuçlarından emin olduklarını vurguladı.

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