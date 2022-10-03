Gündem 6lı masadan 9 ay sonra ilk karar Çalışma grupları kurulacak
POLİTİKA

6'lı masadan 9 ay sonra ilk karar: Çalışma grupları kurulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde 6'lı masa ikinci tur görüşmelerinin ilkini gerçekleştirdi. Yaklaşık 4.5 saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada 9 farklı politika alanında çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. İlk olarak 12 Şubat 2022 tarihinde yapılan görüşmede gündeme gelen bu konu, dün itibariyle karara bağlandı. Bu kararın 9 ay 273 gün 40 saat sonra alınması dikkat çekti.

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Emre Ün Yeni Şafak
6lı masadan 9 ay sonra ilk karar: Çalışma grupları kurulacak
6'lı masa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplanan 6'lı masa, ikinci tur görüşmelerinin ilkini gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 4.5 saat sürdü. Toplantının ardından altı siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu ortak açıklamada bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem ve çalışma grupları kurulması vurgusu yapıldı. İlk görüşmede üzerinde ısrarla durulan çalışma grubu kurulması fikri 9 ay 273 gün 40 saat sonra karara bağlanmış oldu.

9 AY SONRA GELEN KARAR

12 Şubat 2022 tarihinde ilk görüşmeyi gerçekleştiren 6'lı masanın 5 saat süren toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Ayrıca bu toplantıda güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdik ve seçimlerden sonra uygulanmaya başlanacak 'politikalar konusunda ortak çalışma' yapılabilecek alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verilmişti. Yapılan bu açıklama, dün gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ilkinde karara bağlandı.

Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplanan 6'lı masanın yaptığı ortak açıklamada, "İkincisi, ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik. Bu temel politika alanlarını da, hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirledik.” ifadelerine yer verildi.

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